La FIFA ajusta el sorteo para evitar un España–Argentina prematuro

La FIFA detalla el sorteo del día 5: habrá “parejas de favoritos” que solo se cruzarán al final y los equipos de repesca irán al bombo 4.

La FIFA anunció el procedimiento oficial del sorteo final para la Copa Mundial de 2026™, que contará por primera vez con 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4. El sorteo se celebrará el viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C.

Formato y distribución de bombos

Bombo 1: Canadá, México, EE.UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más los 4 clasificados europeos (A-D) y 2 del torneo clasificatorio FIFA.

Claves del procedimiento

Canadá, México y EE.UU. ya están asignados a las posiciones A1, B1 y D1 respectivamente.

El resto del Bombo 1 será sorteado para encabezar los otros 9 grupos.

España, Argentina, Francia e Inglaterra se colocarán en cuadros opuestos para equilibrar el camino a la final.

Ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, excepto UEFA (puede haber hasta dos por grupo

¿Cuándo se conocerán los horarios y sedes?

El sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo, la FIFA confirmará el calendario detallado con sedes y horarios de los partidos, buscando balancear la logística, el descanso y la visibilidad global en zonas horarias clave.

