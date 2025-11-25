La FIFA ajusta el sorteo para evitar un España–Argentina prematuro
Publicado el 11/25/2025 a las 16:52
La FIFA anunció el procedimiento oficial del sorteo final para la Copa Mundial de 2026™, que contará por primera vez con 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4. El sorteo se celebrará el viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C.
Formato y distribución de bombos
-
Bombo 1: Canadá, México, EE.UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
-
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
-
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
-
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más los 4 clasificados europeos (A-D) y 2 del torneo clasificatorio FIFA.
Claves del procedimiento
-
Canadá, México y EE.UU. ya están asignados a las posiciones A1, B1 y D1 respectivamente.
-
El resto del Bombo 1 será sorteado para encabezar los otros 9 grupos.
-
España, Argentina, Francia e Inglaterra se colocarán en cuadros opuestos para equilibrar el camino a la final.
-
Ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, excepto UEFA (puede haber hasta dos por grupo
¿Cuándo se conocerán los horarios y sedes?
El sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo, la FIFA confirmará el calendario detallado con sedes y horarios de los partidos, buscando balancear la logística, el descanso y la visibilidad global en zonas horarias clave.
