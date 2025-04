La familia del Papa Francisco habla tras su fallecimiento.

Así lo informa EFE.

Aquí los detalles.

La familia argentina del Papa Francisco se despidió este lunes del pontífice con un sentido tributo que resalta su legado espiritual y humano, luego de que el Vaticano confirmara su fallecimiento a los 88 años.

Esto a causa de un derrame cerebral y una insuficiencia cardíaca.

A través de una publicación en su perfil de Facebook, la doctora Carolina Bergoglio, sobrina nieta del Papa y descendiente de Jorge Bergoglio —primo tercero del Sumo Pontífice— expresó:

“La muerte del Papa Francisco marca un momento profundamente simbólico en la historia de la humanidad. Fue un líder espiritual que supo hablarle al corazón del mundo con humildad, cercanía y una mirada profundamente humana.”

Carolina destacó el compromiso del Papa con los excluidos, su discurso sobre ecología, migración e inclusión, así como su cercanía con el sufrimiento humano.

“Fue un Papa que bajó del pedestal, que abrazó a los descartados. Su partida nos deja un mensaje claro: amar más, juzgar menos y recordar siempre que todos somos hermanos.

Que su vida nos inspire a mirar más allá de nosotros mismos y a seguir caminando con esperanza, incluso frente a la incertidumbre.”

Jorge Mario Bergoglio, padre de Carolina y abogado en la ciudad de Argüello, en la provincia de Córdoba, recordó con cariño su relación con el entonces cardenal argentino.

“Cuando era cardenal, me enviaba sus homilías. Fue una lástima que no viniera a Argentina como Sumo Pontífice. Estaba muy enfermo y no sabíamos si iba a resistir”, declaró al canal TN en marzo pasado.