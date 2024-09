La expresentadora de Telemundo, Ana Jurka dará su paso a Univisión

¿Qué es lo que hará en la empresa que fue su competencia?

En medio de la ola de despidos en la empresa, ¿ya la contrataron?

A casi un año de que Ana Jurka, expresentadora de deportes de Telemundo, dijera adiós a la empresa, ahora aparecerá en la competencia.

En medio de la ola de despidos en Univisión, sobretodo en el área de deportes, resulta sorpresiva la noticia de que Ana Jurka aparecerá en la cadena.

A través de su cuenta de Instagram, la hispana presentadora dio a conocer la inesperada noticia de que participará en un show.

«El lunes estaré en un estudio de entretenimiento por primera vez en mucho tiempo», comenzó escribiendo.

La expresentadora de Telemundo aparecerá ahora en Univisión

Y es que, Ana Jurka salió de Telemundo al parecer por no estar de acuerdo con varias decisiones de los ejecutivos de dicha cadena.

«De repente ves decisiones que toma la empresa o algunos ejecutivos que no te empiezan a gustar y entonces dices ‘no sé si vale la pena que siga dando si a mí no me siguen dando también’», dijo en un podcast.

Según reportes de ‘People en Español’, indicó: «Quería un balance en mi vida, pasar más tiempo los fines de semana con mis hijos y la programación en Telemundo cambió…».

Ella quería pasar tiempo con su familia: «Mi horario cambió completamente, era como, por mucho que lo amara, amo mucho a mis hijos».