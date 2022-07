La enfermedad de “El Mayo” Zambada que lo está consumiendo

Están buscando a su sucesor

La avanzada edad de este capo de la vieja escuela, que a diferencia de sus compadres nunca ha pisado una cárcel, así como la supuesta diabetes que lo aqueja, habrían hecho reflexionar a “Los Chapitos” sobre quién podía ser su nuevo sucesor.

“No quieren que se meta Caro Quintero, porque no necesitan a otra persona con quien pelear. De alguna manera creen que puede asumir el control porque “El Mayo” Zambada está viejo y enfermo de diabetes, y creen que Caro Quintero puede ser una amenaza, no lo quieren ver en una posición grande, lo pueden ver como un socio, pero no como un líder”, dijo el ex funcionario de la DEA a Infobae antes de que fuera capturado el 15 de julio del 2022 Quintero.