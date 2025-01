Exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ confirma terrible noticia de ser querido: «La ingresamos a urgencias»

Madre de ‘La Divaza’ ingresada de urgencia.

Influencer venezolano solicita ayuda económica.

Lucha contra el cáncer afecta a su familia.

El 2025 comenzó con un duro golpe emocional para Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza.

El creador de contenido venezolano, quien participó en la cuarta temporada de La casa de los famosos, compartió este lunes una difícil situación personal.

La Divaza publicó que su madre tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

A través de sus historias de Instagram, La Divaza explicó lo sucedido.

LA DIVAZA CONFIRMA QUE SU MADRE FUE HOSPITALIZADA

“El diablo no pudo alcanzarme, entonces me está haciendo ver a mi mami luchar por su vida en un hospital y no poder hacer nada”, escribió el influencer.

Detalló que su madre fue ingresada el domingo a las 7:00 p.m. debido a un dolor intenso que ni siquiera la morfina podía calmar.

Tras los hechos, los internautas no dudaron en enviar sus buenos deseos a través de redes sociales.

«Dios tenga el control de su salud», «Dios la bendiga y cubra en salud», «Que se recupere pronto. Dios les bendiga mucho y siempre», declararon.