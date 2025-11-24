¿Cómo está la cotización del dólar hoy en México, Colombia y RD?

La cotización del dólar hoy: revisa valores en MX, COL y RD y cómo estos cambios impactan tus remesas y compras desde EE.UU.

La cotización del dólar subió ligeramente hoy en México y Colombia, mientras que en República Dominicana siguió bajando.

Esto importa porque cambia cuánto rinden las remesas, cuánto pagas por productos importados y cómo te afecta al viajar.

En los próximos días, los mercados reaccionarán a datos económicos y decisiones políticas. La jornada muestra un dólar con ligeras alzas en México y Colombia, pero con una caída continua en República Dominicana. Aunque son movimientos pequeños, tienen impacto directo en quienes envían o reciben dinero. ¿Cómo está la cotización del dólar hoy en México? Según Banxico: 18,4965 MXN por USD Promedio del mercado: Compra : 18,0511 pesos

: 18,0511 pesos Venta: 18,7363 pesos El dólar subió ligeramente frente al peso mexicano. Esta variación refleja movimientos moderados en los mercados y una mayor demanda del dólar. Para quienes envían dinero a México, esta ligera alza ayuda un poco al rendimiento por cada dólar enviado, aunque la diferencia sigue siendo moderada.

Cómo aprovechar mejores opciones para enviar dinero desde EE.UU. Con los cambios diarios del tipo de cambio, elegir cómo envías dinero puede ser tan importante como cuándo lo envías. Muchos hispanos en EE.UU. pierden dinero sin darse cuenta debido a comisiones altas, tipos de cambio inflados o tiempos de espera largos. Aquí entran opciones como WISE, que se han vuelto populares por tres razones clave: 1. Más dinero para tu familia A diferencia de muchos servicios tradicionales, Wise usa el tipo de cambio real, sin inflarlo. Eso significa que más de tu dinero llega directamente a México, Colombia o República Dominicana. 2. Comisiones transparentes No hay tarifas “ocultas”. Siempre sabes cuánto pagas y cuánto recibe tu familia antes de enviar el dinero. Para hispanos que envían remesas cada semana o cada quincena, esta claridad ayuda a planear mejor el presupuesto. 3. Envíos rápidos y seguimiento fácil Muchos envíos llegan el mismo día, dependiendo del país y el método de pago. Además, puedes seguir la transferencia desde la app, lo que da seguridad y tranquilidad a quien envía y a quien recibe.



Cómo enviar dinero con WISE ¿Por qué importa hoy usar una opción como WISE? Con un dólar más fuerte en México y Colombia, y más débil en RD, aprovechar una plataforma con buen tipo de cambio puede marcar una diferencia real en lo que recibe tu familia. Cuando el dólar está alto, conviene usar un servicio que no recorte el beneficio inflando la tasa; cuando está bajo, las comisiones bajas ayudan a proteger lo que envías.

Conoce el precio del dólar en Colombia Tasa promedio del Banco de la República: 3.808,674 pesos colombianos por USD En ventanilla: Compra : 3.730 pesos colombianos

: 3.730 pesos colombianos Venta: 3.860 pesos colombianos El dólar también subió en Colombia, impulsado por una mayor demanda de divisas. Para quienes envían dinero, esto puede traducirse en un mejor rendimiento en pesos. Sin embargo, las diferencias entre compra y venta hacen clave revisar opciones de envío con buen tipo de cambio y bajas comisiones.

Tipo de cambio en República Dominicana Compra : 62,5462 pesos

: 62,5462 pesos Venta: 62,9392 pesos En RD, el dólar siguió bajando. El peso dominicano se mantiene fuerte gracias a ingresos estables en divisas y buen desempeño de sectores clave como turismo. Esto significa que las remesas pueden rendir un poco menos, por lo que usar servicios con tipo de cambio real es aún más importante.

¿Cómo afectan estos movimientos a los latinos? Cuando el dólar sube frente a las monedas locales, las remesas rinden más. Cuando baja, rinden menos. Por eso entender el tipo de cambio del día ayuda a decidir no solo el monto del envío, sino también el momento. Para quienes compran productos en sus países o pagan servicios desde EE.UU., estos movimientos pueden encarecer o abaratar gastos. Por eso revisar diariamente el tipo de cambio puede ayudarte a ahorrar.

Qué sigue En los próximos días, los mercados estarán atentos a datos de inflación, empleo y decisiones de tasas de interés. Cualquiera de estas señales puede mover el dólar frente a las monedas latinoamericanas. Si piensas enviar dinero, conviene revisar el tipo de cambio del día y usar plataformas que maximicen el valor real del envío.