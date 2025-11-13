La cotización del dólar en América Latina: México, Colombia y RD

La cotización del dólar en México, Colombia y RD. Cómo afecta el tipo de cambio en remesas, comercio y la comunidad latina en EE. UU.

La cotización del dólar en México es estable, baja ligeramente en Colombia y amanece sin cambios en RD.

Estas variaciones reflejan el nerviosismo de los mercados ante la incertidumbre global y el comportamiento de las monedas locales.

En los próximos días se esperan señales clave de política monetaria de EE. UU. El dólar abrió la jornada con variaciones leves en México, Colombia y República Dominicana. Para millones de hispanos en EE. UU. que envían dinero a sus familias, estos cambios influyen directamente en cuánto reciben sus seres queridos. Conoce la cotización del dólar en México El Banco de México reportó hoy un tipo de cambio de $18.2982 pesos por dólar. El promedio del mercado se ubicó en $17.9003 pesos para la compra y $18.547 pesos para la venta. Estas variaciones tienen origen en un ajuste moderado del peso mexicano frente a expectativas de inflación estables y una menor presión en demanda de divisas.

Envíos de dinero: cómo aprovechar mejores tarifas con Wise Para los hispanos en EE. UU., enviar dinero a México, Colombia o República Dominicana es parte esencial del apoyo familiar. Pero no todas las plataformas ofrecen buenos tipos de cambio o comisiones transparentes. Servicios como Wise se han vuelto una alternativa atractiva por tres razones clave: Mejor tipo de cambio real : Wise usa el tipo de cambio promedio sin márgenes ocultos, lo que puede significar más pesos o pesos dominicanos para tu familia.

: Wise usa el tipo de cambio promedio sin márgenes ocultos, lo que puede significar más pesos o pesos dominicanos para tu familia. Comisiones bajas y claras : A diferencia de otros servicios que esconden costos en el tipo de cambio, aquí ves exactamente cuánto pagas.

: A diferencia de otros servicios que esconden costos en el tipo de cambio, aquí ves exactamente cuánto pagas. Transferencias rápidas y seguras: En la mayoría de los casos el dinero llega el mismo día o en horas, ideal para emergencias.



Enviar dinero con WISE Para quienes envían remesas de forma regular, pequeñas diferencias en el tipo de cambio representan decenas o cientos de dólares al año. Aprovechar un servicio con mejor conversión puede hacer una diferencia real en el hogar de quienes reciben el dinero.

Valor dólar hoy en Colombia La Tasa Representativa del Banco de la República se ubicó hoy en $3,719.562 pesos. En promedio, el dólar se compra a $3,710 pesos y se vende a $3,840 pesos. Esta variación responde a un leve fortalecimiento del peso colombiano en medio de flujos de capital estables y menores presiones inflacionarias en la región.

¿Cómo está el precio del dólar en República Dominicana? El Banco Central de RD registró hoy la cotización en $64.2204 para compra y $64.4783 para venta. La estabilidad del peso dominicano está ligada a ingresos turísticos sostenidos y al manejo conservador de la política monetaria para evitar volatilidad excesiva.

Cómo impactan estos movimientos a los latinos Para quienes viven en EE. UU., cada centavo de diferencia en el tipo de cambio altera cuánto recibe la familia. Un dólar fuerte hace que las remesas rindan más y cubran gastos esenciales como comida, medicinas o servicios.

como comida, medicinas o servicios. Cuando el dólar baja, los envíos pierden poder de compra, por lo que comparar servicios y tiempos de transferencia es aún más importante. Además, los precios de productos importados —electrónicos, combustibles, medicinas— pueden ajustarse según la fortaleza del dólar, afectando el costo de vida en estos países.

Qué sigue El mercado estará atento a datos de inflación en EE. UU., decisiones del FED y reportes de comercio exterior. México podría experimentar movimientos si cambian las expectativas sobre tasas o exportaciones; Colombia dependerá en parte del precio del petróleo; y República Dominicana seguirá sujeta al flujo turístico y remesas. Mientras estos factores evolucionan, el dólar continuará siendo un indicador clave para millones de familias que dependen de envíos desde EE. UU.