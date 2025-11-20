La cotización del dólar en México, Colombia y RD hoy; datos actualizados y consejos para enviar dinero con mejor tipo de cambio.

La cotización del dólar en Latinoamérica amaneció estable hoy.

En República Dominicana siguió bajando ligeramente.

Estos movimientos afectan remesas, compras e inversiones para latinos en EE.UU. El dólar mostró pocos cambios este 20 de noviembre en México y Colombia, mientras que en República Dominicana volvió a bajar. Aunque el día fue calmado, estos movimientos siguen influyendo en remesas y en el costo de vida de millones de familias en Latinoamérica. Cotización del dólar en México hoy Banxico: 18.341 pesos por dólar .

. Promedio de mercado: compra 17.9707 pesos y venta 18.5959 pesos . El dólar se mantuvo estable. La demanda de divisas no cambió mucho y el peso mexicano operó sin sobresaltos. El mercado sigue pendiente de señales económicas de EE.UU., pero por ahora no hubo presión extra sobre el tipo de cambio.

Enviar dinero a México, Colombia y RD: cómo ahorrar más Para quienes viven en EE.UU. y envían dinero a su familia, el tipo de cambio de hoy importa, pero las comisiones y tarifas ocultas importan aún más. Por eso vale la pena comparar opciones. Qué debe tomar en cuenta un hispano al enviar dinero desde EE.UU.: Que la plataforma muestre el tipo de cambio real (sin sobreprecio).

Comisiones claras y bajas.

Depósitos rápidos, seguros y con seguimiento.

¿Cómo está la cotización del dólar en Colombia hoy? Banco de la República: 3,716.575 pesos por dólar.

pesos por dólar. Promedio en mercado: compra 3,720 pesos y venta 3,850 pesos. El peso colombiano también tuvo un día estable. La oferta y demanda de dólares se mantuvo equilibrada. No hubo eventos económicos fuertes que movieran el tipo de cambio.

Precio del dólar en República Dominicana Banco Central de RD: compra 62.7681 DOP y venta 63.2760 DOP. El dólar bajó ligeramente. Hubo menos demanda de dólares y el peso dominicano recuperó algo de terreno. El mercado cambiario de RD sigue mostrando ajustes leves en los últimos días.

¿Cómo afecta esto a los latinos en EE.UU.? Si el dólar está fuerte, las remesas rinden más en México, Colombia y RD. Si las monedas locales bajan, quienes tienen ingresos en su país pueden recibir menos dólares al convertirlos. Los negocios que importan productos en dólares pueden enfrentar costos más altos cuando las monedas de la región se debilitan. En resumen: un dólar estable ayuda a planear mejor envíos y gastos.

Qué sigue Los próximos días dependerán de señales económicas en EE.UU., especialmente sobre tasas de interés. México y Colombia podrían mantener estabilidad si no hay sorpresas externas. En RD, la moneda local podría seguir ganando terreno si baja la demanda de dólares. Para los latinos en EE.UU., este es un buen momento para comparar tipos de cambio, revisar tarifas y elegir la mejor plataforma para remesas.