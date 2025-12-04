La Copa del Mundo como nunca la viste: versión LEGO

La Copa del Mundo tiene ahora una versión inesperada que cambia por completo cómo los aficionados pueden acercarse al trofeo más famoso del futbol.

La Copa del Mundo tiene una nueva forma de ser conquistada: pieza por pieza. LEGO y la FIFA presentaron una alianza inédita que transforma el trofeo más reconocido del futbol en un objeto armable a tamaño real.

Un lanzamiento que mezcla nostalgia, creatividad y un símbolo deportivo que durante décadas ha sido prácticamente intocable.

Una réplica fiel, pero pensada para las manos del público

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LEGO (@lego)

La versión LEGO de la Copa del Mundo mide exactamente 36.8 centímetros, la altura del trofeo original presentado por primera vez en 1974.

La estructura está compuesta por 2,842 piezas y reproduce con precisión la icónica silueta del globo sostenido por dos figuras humanas estilizadas, una imagen familiar para cualquier aficionado al futbol.

La diferencia, sin embargo, está en el material y en la experiencia. En vez de oro de 18 quilates y malaquita verde, la réplica está hecha de plástico y reduce drásticamente el peso.

No son necesarios los 6.175 kilos de fuerza que exige el trofeo real. Esta versión se levanta sin protocolo, sin ceremonias y sin flashes, pero con la misma ilusión que despierta el original.

Mientras la FIFA mantiene el trofeo auténtico guardado en Zúrich, lejos del alcance del público, la edición LEGO está diseñada para ser manipulada, armada, desarmada y exhibida. Un giro lúdico que convierte un objeto reservado para los campeones del mundo en una experiencia accesible para cualquier aficionado.

Un lanzamiento que llega en el momento perfecto

Julia Goldin, directora de producto y marketing del Grupo LEGO, señaló que la intención es que los aficionados “experimenten la emoción del trofeo pieza por pieza”.

Un concepto que resignifica lo simbólico del trofeo: conquistar la Copa del Mundo no requiere ahora disputar un solo minuto, sino completar un proceso meticuloso y de paciencia.

El set ya está disponible en preventa por 200 dólares. Los envíos comenzarán en marzo, en coincidencia con el inicio real de la cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026, que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

El paquete incluye un detalle adicional: un compartimento oculto en la parte superior del globo que revela el logo del Mundial 2026 y una minifigura LEGO sosteniendo una versión diminuta del trofeo. Un guiño para coleccionistas que refuerza el carácter especial de la pieza.

Un homenaje previo al torneo que transformará el mapa del futbol

El lanzamiento ocurre a menos de un año del primer Mundial con 48 selecciones.

Una edición en la que Argentina buscará defender el título y donde esta réplica LEGO podría convertirse en uno de los objetos más deseados del ciclo mundialista.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO