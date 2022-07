La cercana relación entre Carmelita Salinas y Caro Quintero

A cambio, le comentó que ayudaría a su “sobrino” a pagar “deudas externas e internas” del país, además de asegurarse de que a Carmelita no le faltara nada por el resto de su vida, por lo que ella ya no tendría porque preocuparse por trabajar o costearse sus producciones, ya que Quintero sería su principal proveedor.

Quintero pensó que era tía del ex presidente Carlos Salinas de Gortari

En su vídeo Carmelita repitió las palabras que Quintero le dijo aquella ocasión: “A ver, madrecita Carmelita, sabe qué, quiero pedirle un favor muy grande. Quiero que me ayude con su sobrino”. En ese momento el de presidente de México era Carlos Salinas de Gortari, y Caro añadió: “Quiero me me ayude con el presidente”. Pues según la actriz el narco pensaba que por llevar el mismo apellido tenían un parentesco.

“Quiero que le diga que me ayude a salir de aquí, que le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México y a usted, madrecita, no le va a faltar nada porque yo me voy a hacer cargo de que tenga un buen ahorro, para que no le falte nada”, fueron las frases que compartió Carmelita que Caro Quintero le expresó. Sin embargo, ella le explicó al narcotraficante que no podía ayudarlo, aunque le ofreció escribirle una carta y enviársela al presidente. Al final, el traficante de drogas rechazó su oferta y ella reveló “la cercana relación” que tuvo con el narco.

