Fue este lunes a través del programa ‘Hoy Día’ en que se anunció que 10 personas ‘supuestas fanáticas’ de La Casa de los Famosos 3 entraron para competir por uno de los dos lugares que tendrán asignados a fans del show sin embargo resultó curioso ver a ex participantes de otros programas como Christian Carrasco, ex Survivor México quien incluso cantó en un matutino de México.

¿La gente empieza a quejarse contra Telemundo?

Mientras Adamari López estaba absorta en los fanáticos que ingresaron a la casa, los seguidores de ‘Hoy Día’ externaron su opinión sobre los 10 participantes que ya estarían dentro del reality show: “Se les acabó el presupuesto y meten relleno. Flojera ver eso”, “Creo que no había presupuesto para contratar a famosos de verdad”, “Que hueva. Cambienle el nombre mejor. Eso ya parece un reality de gente cualquiera como Acapulco”, “de donde salieron todos esos desconocidos”, “Ese es el programa más estúpido y sin sentido la verdad”.

Más personas manifestaron su pesar por lo que veían: “Son supuestamente fanáticos pero no ,son influencers o actrices que no son muy sobresalientes, no son gente común y corriente”, “Ya empezaron mal, hubieran buscado otra manera de escogerlos”, “Ya montaron los personajes jajaja”, “Ya empezaron con el fraude que raro”, “Por lo visto los dominicanos no dejaron buen sabor de boca en la temporada pasada”, se puede leer. AQUÍ EL VIDEO 1 DE LA ENTRADA DE LOS ‘FANS’ A LA CASA DE LOS FAMOSOS 3 / AQUÍ EL VIDEO 2