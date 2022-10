Hasta el momento, la cantante estadounidense no se ha pronunciado en alguna de sus redes sociales, particularmente en Instagram , donde desde hace más de 10 días no comparte contenido con sus fanáticos y seguidores.

Las hermanas Simon y su trayectoria en la industria musical

Según La Nación, diez años más tarde, después de que Lucy dejara los escenarios para dedicarse a la enfermería, Carly se lanzó en solitario y alcanzó la popularidad con un álbum que llevaba su nombre. Ganó el premio Grammy en 1972 y cinco años después grabó el tema ‘End Titles (Nobody Does It Better)’ para la banda sonora de la película 007: La espía que me amó.

A pesar de no replicar el éxito de su hermana, Lucy también ganó dos premios Grammy a la mejor grabación para niños con su esposo David Levine por dos volúmenes de Harmony. Carly también está involucrada en su contribución al proyecto.