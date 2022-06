En un video encontrado en el canal de Carmen Salinas, la fallecida actriz habló con Yrma Lydya en el año 2021. En dicho video Carmen Salinas elogió al esposo de Yrma; ““un caballero, una gran persona, no saben que persona tan maravillosa como es ella”. Más adelante, la comediante le pidió a Yrma que le interpretara el tema que más le gustaba. Archivado como: Canción futuro de Yrma Lydya

La canción que ‘definió’ el futuro que tuvo

A dicha petición, la joven fallecida interpretó un tema de José Alfredo Jiménez, la canción en términos generales habla de un hombre arrepentido de haber conocido a una mujer y caer perdidamente enamorado, pues aparentada ser distinta. “Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes, se habrán equivocado, te conocí en la iglesia”.

"Te miré en silencio, por no turbar tu rezo…Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción haberte conocido, ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino?" entonó la Yrma en aquel entonces. La gente en comentarios comenzó a decir que esto podría hacer sido alguna señal para pedir 'auxilio'. Mucho se ha dicho acerca que la cantante sufría supuestos abusos en la relación. "Me equivoqué contigo…" Qué premonición con ésa canción. QEPD", "La canción que interpreto literalmente se convirtió en su realidad", dicen por medio del video en YouTube.