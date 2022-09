La canción que Los Acosta le hicieron a Héctor Ojeda cuando murió

“Te vamos a extrañar”

“Hace tiempo ya, que me mata la tristeza, me hace llorar. He perdido la alegría, ya no tengo fantasías porque tu ya no estás”, son las primeras frases que se pueden escuchar en la emotiva canción interpretada por el vocalista del grupo, Ricardo Acosta.

“¿Qué será de ti?, necesito saber, me pregunto si eres feliz. Si tú no estás, la soledad se adueña de mi”, es la letra que incluye el coro de la canción en homenaje a Héctor Ojeda. Algunos de sus fans no dudaron en hacerles llegar mensajes de condolencias a través de los comentarios del vídeo publicado en Youtube: “Así o más sentimiento”, “Es triste perder a un ser querido” y “Te vamos a extrañar Héctor Ojeda”.

Da click aquí para escuchar la canción: https://www.youtube.com/watch?v=1FOKdzX4Wi8