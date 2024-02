La Bronca ‘humilla’ a Lupillo al no aceptar su invitación de subir a la suite

Sien embargo, curiosamente, Lupillo Rivera también tuvo otra opción para elegir a su acompañante, pero las cosas no salieron como él esperaba.

«Tiene página de Onlyfans y su marido no sabe que porque es gringo ósea y dice solo lo hago por el dinero y que ahí en la casa de los famosos te van a pagar con piedras», dijo otro.

Apoyan a Lupillo

«Con la bronca no creo, esta grande ya», «Hay pobre Thalí cuando vea esto no que no la cambiaría por nadie jajajajaj tonta se salio por nada este señor solo anda buscando quien se deja», se lee.

«Esta buscando sustituir a Thalí», «señor Lupillo no todas son iguales», fueron algunos de los comentarios en redes sociales sobre el cantante.

Jimena Gállego, al enterarse de la decisión del estadounidense de raíces mexicanas, dio su opinión acerca de por qué eligió a la joven cantante mexicana:

“Yo creo que como que sabía que Thalí protegía a Sophie dentro de la casa, la eligió”, mencionó la participante. DA CLICK PARA VER EL VIDEO DEL RECHAZO.