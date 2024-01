La Bronca llega a La Casa de los Famosos para ganar

«Me hablaron y me preguntaron si yo estaba lista y que hablara con mi marido, porque es una experiencia fuerte», confesó La Bronca

«No le tengo miedo ni al diablo»

Originaria de Delicias, Chihuahua, México, La Bronca llegó a Estados Unidos siendo muy joven, sin anticipar las sorpresas que le tenía reservadas el destino.

A sus 17 años, fue seleccionada para participar en el programa de televisión Al banquillo con Sylvia del Valle, que la catapultaría hacia una carrera llena de éxitos.

La Bronca, conocedora de las polémicas y conflictos que suelen surgir en este tipo de reality shows, muestra una actitud desenfadada ante posibles disputas.

«Ojalá que pueda hacer muchas amistades. Soy muy pacífica, pero por las buenas soy buena, por las malas mejor; no me dejo de nadie, no le tengo miedo ni al diablo».