La Border Patrol realizó operativo en el mall Plaza Bonita, California

En un operativo realizado por la Patrulla Fronteriza en Westfield, Plaza Bonita, un conocido centro comercial en National City, California, varios migrantes fueron detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes extraoficiales, se conoce que serán trasladados a centros de detención con miras a su deportación, según xeVT.

Aunque las autoridades no han proporcionado detalles oficiales sobre los resultados de estas acciones, testigos reportan que varias personas fueron llevadas por los agentes.

Ante el despliegue de la Patrulla Fronteriza, comunidades latinas utilizaron las redes sociales para alertar a quienes se encontraban cerca del lugar, instándolos a evitar la zona para no verse afectados por las detenciones.

Damn, border patrol at Plaza Bonita is crazy. Imagine being at shoe palace bouta get some kicks and they walk in the store and you trying shoes on or something. Border patrol probably foaming at the mouth to catch people slipping… Crazy times we are in rn

— NTHNGLFT ⌛️ (@dropthaGREAT) January 26, 2025