García Luna fue el Secretario de Seguridad Pública mientras se encontraba en vigor la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y se le relacionó con el narcotráfico. De acuerdo con el New York Post, se espera que “La Barbie” sea un “testigo clave” en el juicio de García Luna, debido a la información que tiene en contra del funcionario mexicano.

¿Se presentará en juicio?

Los rumores de su presencia en la corte durante el juicio contra García Luna, siguen surgiendo en medio de su desaparición debido a que presenta una condena de 49 años en la prisión federal de máxima seguridad USP Coleman II, cerca de Orlando, Florida, según informó el portal de noticias New York Post.

Ante las dudas sobre su participación en el juicio, el New York Post se comunicó con un portavoz de la Fiscalía Federal en el Distrito Este de Nueva York, quien no hizo comentarios al respecto. Por el momento, se conoce que el juicio en contra del ex Secretario de Seguridad Pública podría suceder durante las próximas semanas.