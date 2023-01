A través de las redes sociales la comediante recibió apoyo de sus seguidores tras enterarse de la enfermedad que padecía, por algunos años permaneció muy activa en redes sociales. Tras luchar contra el cáncer por varios años, no pudo resistir más y perdió la vida tres días después de haber cumplido los 38 años de edad.

En el año de del 2014, el dúo de comediantes rompió y el show llegó a su fin, luego se dio a conocer que Karla Luna se encontraba luchando contra el cáncer, debido a que tuvo que rasurarse su cabellera. Fue el 28 de setiembre de 2017 cuando se dio a conocer la sensible muerte de la comediante mexicana.

Autopsia Karla Luna. Una de las comediantes mexicanas más conocidas en la televisión de México, Karla Luna mejor conocida como una de las “Las Lavanderas”, ha dado de qué hablar luego de su muerte en el año del 2017. Mucho se recuerda la traición de su compañera Karla Panini al robarle a su ex marido.

Las causas de su fallecimiento

Luego de su muerte por cáncer, sus familiares han filtrado algunos audios en donde Luna encaró a los infieles: “Saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio; le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas. Y estoy casi segura que le metiste a Américo al decirle que yo me metí con alguien de San Pedro”, les dice Luna.

Por su parte, Erika Luna, hermana de la fallecido mencionó que su hermana sufría maltrato por parte de su compañera en el show de comedia. “Yo notaba que recibía maltrato psicológico, físico, emocional y en todos los sentidos. Fuimos testigos de las golpizas que le daban a mi hermana”, explicó Erika, añadió que ambos le quedaron debiendo dinero. Archivado como: Autopsia Karla Luna