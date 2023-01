“Cargué esas balas para asegurarme de que estaría muerto. Fue inmediatamente después del crimen que me preocupé de que él no sufriera”, dijo Chapman a la junta. Lego reveló que conforme pasa el tiempo siente remordimiento por lo que hizo: “Cada año que pasa siento más y más remordimiento”. Archivado como: Autopsia John Lennon

Sin embargo, en su última audiencia, Chapman rompió el silencio y mencionó escalofriantes detalles que nadie sabía sobre el asesinato del ex Beatle. Frente al comité examinador encargado de decidir sobre su libertad condicional, el reo dijo que utilizó municiones especiales para asegurarse de que Lennon muriera y no sufriera.

“Estaba demasiado lejos”

Las investigaciones afirmaron que el arma era un revólver calibre .38 Special de Charter Armas, las balas eran de punta hueca, por lo que era casi imposible que sobreviviera al ataque. “Estaba demasiado lejos. Recuerdo haber pensado: ‘Oye, ya tienes el álbum, mira esto, lo firmó, solo ve a casa’. Pero no había forma de que fuera a casa”, agregó Mark David.

"Me corté todo el pelo, me cambié de ropa. Comencé a hablarle a la gente acerca de Jesús. Nada de drogas desde ese tiempo, tal vez un incidente. Luego comencé a beber, ya sabe, el alcohol es una droga, tal vez una droga peor en la opinión de algunas personas, por lo que no sirvió de nada, pero todo el tiempo de mi encarcelamiento me han realizado numerosas pruebas de análisis, pero nunca me han dado resultados positivos", concluyó el homicida de Lennon.