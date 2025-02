La aterradora historia real detrás del video viral: «Perdónenme no acecto»

El rostro de la joven se llenó de tristeza antes de tomar el micrófono y decir con voz quebrada: «Perdónenme todos, no acecto (acepto)».

Un video de una novia huyendo de su boda con la frase «Perdónenme todos, no acecto (acepto)» se volvió viral en redes sociales en los últimos días.

Perdonemen a todos pero no acepto. #perdonenme #perdonenmetodosnoacecto #novia #boda

Según su novio, en su desesperación intentó arrojarse desde un puente cercano, creyendo que era la única forma de protegerlo.

«Corrió desesperadamente hasta allá, pero la alcanzamos a seis cuadras mientras gritaba que no me mataran, finalmente la convencimos de que no lo hiciera», relató Huayán.

El dramático episodio dejó a la pareja en shock y con incertidumbre sobre su futuro.

Sin embargo, lo que sorprendió aún más a quienes seguían el caso fue la difusión de un nuevo video.