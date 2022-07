Tuvo horribles consecuencias

Enfureció al capo

Terminó en terrible final

El líder del Cártel de Medellín tenía como una de sus adicciones a hermosas mujeres, les ofrecía jugosas cantidades de dinero para tener “pasión de una noche”, sin embargo una de ellas tuvo un giro inesperado. Te contamos de la amante de Pablo Escobar que rompió la única regla del capo.

En la larga lista de mujeres desde modelos, reinas de belleza y jóvenes que desfilaron por la cama del narco más famoso de la historia: 49 de ellas terminaron asesinadas, pues una de ellas “habló de más” situación que molestaba mucho a Escobar y sin buscar a una culpable decidió asesinar a sus últimas amantes del mes.

La amante de Pablo Escobar que rompió la única regla del capo

Sin embargo Wendy tuvo uno de los finales e historias más crueles que se haya conocido en la vida del capo. La relación de la modelo con el narco fue confirmada por Victoria Henao, la esposa de Pablo Escobar, y por Virginia Vallejo, la periodista que enamoró al narco durante una entrevista.

“Pablo no tuvo más amantes que esa pobre niña Wendy y yo, las otras eran prostitutas muy bonitas de una noche porque a Pablo, sobre todo cuando empezó a esconderse, le daba mucho miedo que sirvieran de señuelo a sus enemigos. Les pagaba bien y las despachaba. Nosotros teníamos otro tipo de relación o no hubiera durado cinco años a pesar de todas las separaciones. Yo lo dejaba y él me hacía regresar. Qué serenatas, qué súplicas cuando yo me iba con mi amigo el lord inglés y viajábamos por el mundo”. reveló la viuda de Escobar en su libro “Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar”.