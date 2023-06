«Tenemos por ahí una colaboración que no podemos totalmente destaparla, pero ya está bien segurita, la gente la va a escuchar bien pronto y es de lo más nuevo que están escuchando, de la tendencia mundial que hay ahorita, que es el corrido tumbado. Entonces yo creo que les va a gustar muchísimo. Es el estilo Adictiva y con dos de los exponentes muy importantes y de los más importantes que hay ahorita en el en el género de los corridos tumbados», dijo Isaac Salas. Archivado como: La Adictiva Amazon Music

¿Qué opinan de esta situación que atraviesan los migrantes a veces para encontrar trabajo y para sobrevivir en Estados Unidos?

«Bueno, pues es lamentable, y sobre todo cuando se utiliza este tipo de de estrategias (Ron DeSantis). Cuando es por cosas políticas, campañas políticas o a lo mejor quedar bien con cierto tipo de personas o cierto cierto tipo de gente afectas o no te das cuenta lo que afectas a gente que en realidad solo lo que busca es ir a trabajar».

«Cuando no se entiende esa parte creo que surgen estos problemas. Nosotros lo vivimos a lo mejor de una manera diferente, pero fue un momento difícil para La Adictiva cuando estuvimos como un año y medio sin tener la visa de trabajo, obviamente, pues no podíamos ir a trabajar de una manera ilegal porque, teníamos todas las ganas de hacerlo, pero no podíamos porque se iban a dar cuenta. Pero pero sentimos la frustración que a lo mejor muchas personas sienten al querer ir a Estados Unidos a trabajar y tener que ir de una manera ilegal y estar pues todo el día». Archivado como: La Adictiva Amazon Music