La actriz hispana Luly Bossa confirma la muerte de su hijo

Sin embargo, hay quienes no pueden compartir estos momentos debido a sensibles pérdidas que han sufrido.

No hay duda cualquier celebridad ha demostrado su gran amor y cariño hacia su familia, compartiendo distintas fotografías en las redes sociales.

Aunque la actriz no proporcionó detalles específicos sobre la causa de su muerte, se pudo observar la angustia y el dolor reflejados en sus palabras.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, Bossa expresó en el video que Angelo había experimentado complicaciones en su salud en las últimas horas, y lamentablemente, no logró superarlas.

La muerte de su hijo Angelo

Cabe recordar que el 8 de marzo, en un reel conmemorativo por el Día de la Mujer, Luly Bossa había mencionado que su hijo estaba enfrentando una situación delicada de salud.

Sin embargo, no fue sino hasta la mañana del 9 de marzo que la noticia devastadora fue confirmada a través de sus historias de Instagram y en X.

«Mi Ángelo se me fue. Ahora lo que necesito es ayuda, porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso; necesito ayuda, y quiero darle una despedida como Dios manda y todo eso», dijo.

«Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno… Gracias”, fueron las palabras de la actriz a través de su red de Instagram.