La actriz Inés Palombo sufre aparatoso accidente y fue internada

Inés Palombo sufre accidente accidente

Inés Palombo actriz argentina, sufre fuerte accidente de auto en Abu Dhabi La argentina viajaba en compañía de su hijo de dos años y junto a su esposo, Nicolás Ugartehttps://t.co/jzJpeRYqW0#Espectáculos #InésPalombo pic.twitter.com/Z4uEfcSEt8 — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) May 9, 2024

Cabe mencionar que el terrible incidente ha dejado a la actriz con múltiples lesiones y fracturas de costilla.

«Grité y por instinto me tiré a proteger a Feli (justo estaba atrás sentada con él y con cinturón gracias a dios), y desde ahí no me acuerdo de nada porque me desmayé», escribió Palombo.

Tras el accidente, Palombo, su esposo y su hijo fueron trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Después de permanecer hospitalizada durante 24 horas, Palombo compartió un mensaje tranquilizador con sus seguidores, informando que tanto ella como su familia se encuentran bien de salud a pesar de las adversidades.