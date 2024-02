La actriz de televisa, Sandra Montoya denuncia agresión de su dentista

Sandra Montoya agredida por dentista

Revela violencia y abuso

Lucha por justicia y seguridad

Sandra Montoya, reconocida violinista y actriz de Televisa Univisión, ha generado conmoción con su más reciente declaración.

Y es que la famosa ha revelado que fue víctima de agresión por parte de su propio dentista, desatando una controversia que ha captado la atención del público.

La venezolana, en una entrevista para el programa matutino ‘Venga la alegría’, detalló el incidente ocurrido con el dentista identificado como José ‘N’.

La famosa señaló que había acudido con él para solicitar la garantía de un tratamiento previamente realizado, por el cual había desembolsado más de 120 mil pesos.

Sin embargo, según Sandra Montoya, el profesional se negó a atenderla y la agredió tanto física como moralmente.

«Lo único que le pedí fue: ‘Atiéndeme. Tengo nueve meses pidiéndote […] Atiéndeme’», expresó Montoya, quien aseguró que el dentista la maltrató de manera inaceptable.

«No me quiso atender. Me atendió de mala manera. Me maltrató física y moralmente», reveló la actriz y también cantante.