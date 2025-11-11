Buscar
Nick Kurtz y Drake Baldwin ganan el Novato del Año 2025 en MLB

La MLB anunció a Nick Kurtz (Athletics) y Drake Baldwin (Braves) como Novatos del Año 2025. Ambos hicieron historia con sus equipos.
Por 
2025-11-11T02:47:18+00:00
Foto: Shutterstock

Publicado el 10/11/2025 a las 21:47

La MLB anunció a los ganadores del premio Jackie Robinson al Novato del Año 2025, y los honores fueron para el inicialista de los Oakland Athletics, Nick Kurtz, y el receptor de los Atlanta Braves, Drake Baldwin.

Nick Kurtz (Liga Americana)

Ganador unánime y récord histórico
Con apenas 117 juegos disputados, Kurtz lideró entre los debutantes en:

  • Jonrones (36)

  • Carreras impulsadas (86)

  • Carreras anotadas (90)

  • OPS (1.002)

  • Extrabases (64)

  • Bases por bolas (63)

El pelotero de 22 años bateó cuatro jonrones en un solo juego el 25 de julio contra los Astros, igualando un récord de MLB.
Con este logro, es el noveno Novato del Año en la historia de los Athletics y el primero desde Andrew Bailey en 2009.

“Un año inolvidable para Kurtz y para Oakland,” señalaron desde MLB Network.

Drake Baldwin (Liga Nacional)

El primer receptor en ganar desde Buster Posey
Baldwin superó a Cade Horton (Cubs) y Caleb Durbin (Brewers) tras una temporada consistente:

  • Promedio de bateo: .274

  • OPS: .810

  • Carreras impulsadas: 80 (líder entre novatos LN)

  • Segundo en HR (19) y bases totales (190)

  • Tercero en extrabases (39)

El catcher debutó el Día Inaugural y se consolidó como figura en los Braves. Es el décimo Novato del Año para Atlanta y el primero desde Michael Harris II en 2022.

Ranking histórico de Novatos del Año (franquicias):

  1. Dodgers – 18

  2. Yankees / Braves – 10

  3. Athletics – 9

Kurtz y Baldwin ganan Novato del Año 2025 / Foto: Shutterstock

