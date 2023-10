El actor Kuno Becker revela que será papá por primera vez a sus 45 años

«Robocop no le voy a poner, es broma, es que sé que es niña, no sé por qué», aceptó el protagonista de ‘Doctora Lucía’.

«Te desestabiliza, es nervios, qué le voy a enseñar, que no debe saber, que no, qué le cuento de nuestra familia», subrayó el actor.

Admiración y respeto por su pareja amorosa

Becker ha mantenido en confidencialidad la identidad de la madre, pero compartió su profundo amor y respeto por ella.

«Estoy feliz y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí. Llevamos seis años», compartió.

«(Ella) Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo», señaló Becker.

«Se merece como que le pusieran una estatua», finalizó. Kuno Becker está experimentando un emocionante capítulo en su vida. AQUÍ EL VIDEO.