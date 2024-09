Kuno Becker de luto por la muerte de ‘Martina Dolores’

A pesar de que aseguró que estaba superando el luto, Kuno Becker compartió otra publicación en memoria de ‘Martina Dolores’.

«Te extraño todos los días, mi Martina, no sabes cuanta falta me haces. Me rompe el alma que no estés ya en tu forma terrenal».

En este nuevo video, el actor mostró algunas fotos y videos de la simpática perrita.

Por último, le dijo que le había comprado muchas flores para su adiós, pero que merecía todas las del mundo (VEA EL VIDEO AQUÍ).