Kroger lanza un nuevo programa de atención médica en Atlanta

La iniciativa de atención médica se llevará a cabo a través de The Little Clinic LLC y estará disponible en al menos ocho ubicaciones accesibles para los clientes.

Kroger lanza un nuevo plan de salud

Kroger Health se ha asociado con Better Health Group, una organización de atención primaria, para crear esta iniciativa con The Little Clinic para sus clientes.

Asimismo, la minorista afirmó que «tiene como objetivo aumentar el acceso a una atención primaria integral centrada en los mayores».

Asimismo afirmaron que esta «diseñada para mejorar los resultados de salud y la experiencia del paciente», según ‘The Sun’.

Los pacientes que asistan a cualquiera de las ocho clínicas en las tiendas Kroger podrán tener visitas presenciales extendidas con un proveedor de atención primaria.