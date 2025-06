Kroger cerrará 60 tiendas en todo el país

Kroger anunció el 20 de junio que cerrará cerca de 60 de sus tiendas en todo el país en los próximos 18 meses.

La decisión, que forma parte de su informe de ventas del primer trimestre de 2025, busca generar un beneficio financiero moderado.

Kroger planea reinvertir los ahorros provenientes del cierre de estas sucursales en la mejora de la experiencia para los clientes.

La cadena de supermercados indicó que ofrecerá nuevos puestos a los empleados de las tiendas cerradas, garantizando así su reubicación en otras ubicaciones.

