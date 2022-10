No se ponen de acuerdo

Si ambas compañías no logran llegar a un acuerdo, entonces cientos de clientes que compran productos de Express Scripts no podrán abastecerse con los medicamentos que necesitan o por lo menos no en las farmacias de las tiendas Kroger, apuntó el diario The Sun.

Kroger indicó que ha tratado de negociar mejores precios con Express Scripts, propiedad de Cigna Corps, desde febrero. “Kroger está haciendo todo lo posible para brindar un mayor valor a nuestros clientes y navegar este período continuo de inflación récord”, manifestó Colleen Lindholz, presidenta de Kroger Health.