Kristi Noem lidera redadas de inmigrantes en Nueva York

Arresting some criminal aliens this morning in NYC – thank you to the brave officers involved. @DHSgov @ICEgov @SecretService @DEAHQ @USMarshalsHQ @NYPDSpecialops pic.twitter.com/uaRxFCvh5h

En su primera semana, 7,300 inmigrantes ilegales han sido deportados, reportó Seguridad Nacional.

El lunes pasado, 1,179 inmigrantes fueron detenidos, alcanzando un récord diario.

Además de Nueva York, ciudades como Atlanta, Dallas y Chicago también han sido blanco de redadas.

Estas acciones son parte del enfoque de Trump para endurecer la política migratoria en EE.UU.

Just now.

Enforcement operation in NYC. Criminal alien with kidnapping, assault & burglary charges is now in custody – thanks to @ICE.

Dirtbags like this will continue to be removed from our streets. pic.twitter.com/fRpJBdmqSl

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 28, 2025