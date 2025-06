Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, es hospitalizada de emergencia

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue trasladada en ambulancia a un hospital en Washington el martes, luego de sufrir una reacción alérgica.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la funcionaria se encuentra alerta y en proceso de recuperación.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, aseguró que Noem fue hospitalizada como medida de precaución.

Por su parte, CNN informó que agentes del Servicio Secreto se encontraban apostados en diversas entradas del hospital donde ingresó la secretaria.

CNN: Breaking news just into CNN, sources say DHS secretary Kristi Noem this afternoon has been taken to the hospital. pic.twitter.com/tAjApfhdGq

— Acyn (@Acyn) June 17, 2025