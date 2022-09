¿Está embarazada Kourtney Kardashian?

La socialité reveló los detalles

Respondió a los rumores

Hace un par de horas la socialité y hermana mayor del clan Kardashian puso fin a las especulaciones y decidió ser ella misma quien enterara al mundo sobre su situación. Hoy te contamos de Kourtney Kardashian responde a rumores de embarazo.

La también empresaria de 43 años se ha visto involucrada en diversas polémicas desde su matrimonio con el baterista de Blink-182, Travis Barker. Esta pareja ha acaparado las portadas de diferentes medios internacionales por su sorpresiva relación.

Kourtney Kardashian responde a rumores de embarazo

Recientemente han salido a la luz fuertes rumores de que fruto de su matrimonio se espera la llegada de un bebé, pues además en redes sociales como Instagram se ha visto ‘diferente’ a una de las protagonistas del reality Keeping Up With The Kardashians.

Y fue el día de ayer que Kourtney Kardashian hizo estallar internet cuando publicó una foto suya agarrándose la pancita. La imagen es un selfi que posteó en Instagram parte de una serie de fotografías en bikini para su nueva marca Lemme.