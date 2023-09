Kourtney Kardashian hospitalizada de urgencia

Kourtney Kardashian, conocida por ser una de las estrellas principales del exitoso programa de televisión «Keeping Up with the Kardashians».

Polémica

Kourtney enfrentó desafíos y adversidades públicamente, lo que demostró su capacidad para superar obstáculos y mantenerse fuerte en medio de la atención mediática.

Su relación tumultuosa con su ex pareja, Scott Disick, ha sido un tema recurrente en «Keeping Up with the Kardashians».

Su papel como madre soltera ha resonado con muchas personas que enfrentan desafíos similares en sus vidas.

Además, su relación con el baterista de Blink-182, Travis Barker, ha sido objeto de atención mediática en los últimos años.