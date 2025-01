Kohl’s anuncia cierres de sucursales en 15 estados

La cadena de tiendas departamentales Kohl’s cerrará 27 sucursales de bajo rendimiento en 15 estados para abril.

Este cierre representa una pequeña fracción de sus 1,150 tiendas en Estados Unidos.

El objetivo es mejorar la rentabilidad tras 11 trimestres consecutivos de caídas en las ventas.

La sede de Kohl’s, ubicada en Menomonee Falls, Wisconsin, confirmó que Ashley Buchanan, actual CEO de Michaels, asumirá como directora ejecutiva la próxima semana.

