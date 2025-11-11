Invierno al volante: los artículos esenciales que deben estar en tu coche para sobrevivir a una emergencia

Kit para sobrevivir al invierno

Evita emergencias en carretera

Mantén la calma y actúa

Con la llegada del invierno, las carreteras se convierten en un terreno impredecible donde una nevada intensa, el hielo o una simple avería pueden dejarte varado por horas. Por eso, los expertos recomiendan preparar un kit de emergencia invernal antes de emprender cualquier viaje, incluso los más cortos.

La organización AAA ha publicado una lista de artículos que pueden marcar la diferencia entre un contratiempo y una situación peligrosa. Tener el equipamiento adecuado no solo garantiza tu seguridad, sino también la de tus acompañantes cuando las condiciones climáticas empeoran.

Entre los elementos imprescindibles están el teléfono móvil con cargador, un botiquín de primeros auxilios, bengalas o triángulos reflectantes y cables para pasar corriente.

También se recomienda incluir una linterna con baterías de repuesto, un raspador de hielo, cepillo para nieve, pala y cadenas para los neumáticos.

Cómo preparar tu coche para el invierno

Además de equipar tu vehículo, los expertos aconsejan revisar el nivel de anticongelante, la presión de los neumáticos y mantener el depósito de gasolina al menos a la mitad. Un manómetro y un juego básico de herramientas también pueden ayudarte a resolver pequeños problemas en el camino.

La AAA sugiere llevar una bolsa de materiales abrasivos como arena, tapetes antideslizantes o incluso arena para gatos, útiles para recuperar tracción si el coche se atasca en la nieve. Otros artículos recomendados son mantas térmicas, guantes, gorros, bufandas y toallas de papel o trapos para limpiar cristales y superficies.

“Viajar preparado puede salvarte la vida. La mayoría de las emergencias en carretera ocurren por falta de prevención y equipo adecuado”, advierten los especialistas en seguridad vial.

Mantener el vehículo en buen estado es tan importante como el kit mismo. Una revisión preventiva del sistema de frenos, limpiaparabrisas y luces puede reducir significativamente el riesgo de accidentes.