Hallan muerta a Kimberly Melissa, en caso similar al de Debanhi Escobar

La encuentran muerta dentro de las instalaciones en un motel

Asimismo tampoco hay responsables detenidos

Hallan muerta a la niña de 14 años, Kimberly Melissa en un motel de la ciudad de Cuautla, Morelos, en México, un caso muy similar al que sucedió hace unos meses con Debanhi Escobar, ambas fueron reportadas como desaparecidas y días después halladas sin vida en lugares parecidos, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de La Verdad.

Ese reporte de desaparición se hizo apenas el fin de semana pasado, por lo que se activó la alerta Amber, ya que al ser menor de edad, es el protocolo que se activa, varios días después tras un fuerte operativo policiaco, las autoridades hallaron el cadáver de la jovencita, por lo que la noticia ha causado conmoción entre la sociedad.

¿PORQUÉ EL CASO ES PARECIDO AL DE DEBANHI?

Cabe recordar que una historia parecida vivió Debanhi Escobar, quien salió de una fiesta y fue vista por última vez en un motel, donde las autoridades buscaron algunos días y no la hallaron, pero días después estaba dentro de una cisterna en las instalaciones del lugar, lo que causó más molestia entre la población mexicana por lo dudoso que pareció.

Ahora este caso parecido salta a la luz y los familiares de la jovencita piden que se esclarezca el caso, pues hasta el momento, no hay personas detenidas por este crimen, al igual que el de la regiomontana, por lo que no quieren que quede impune. La ola de violencia ha arreciado en México y no solo afecta ya a los grupos del crimen organizado, sino a miembros de la sociedad, y ahora le tocó a Kimberly Melissa como antes a Debanhi Escobar