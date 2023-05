Ella compartió un total de cinco fotografías que algunos le robaron el aliento, pero a otra persona esto no fue de nada gustoso ya que comenzaron a ofenderla y los comentarios que ella esperaba que fueran buenos. Incluso llegaron a tacharla de vulgar. ARCHIVADO COMO: Kimberly Flores vestimenta transparente

Es bien sabido que a la esposa de Edwin Luna le gusta presumir la vida del ojo que tiene, desde la grande joyería hasta los costosos viajes que hace con su familia . Hoy esto también le ha provocado duras críticas en redes sociales sin embargo a Kimberly parece no importarle.

“Ya no importa exponer la cara bonita, hay que enseñar lo más íntimo para que tú foto sea un éxito”, “Lo corriente le sale sólito con sus zapatos de taibolera, que falta de respeto para sus hijos”, “Que ordinaria con las piernas abiertas, se te ve todo el papo”. ARCHIVADO COMO: Kimberly Flores vestimenta transparente

Kimberly Flores vestimenta transparente: La llaman corriente

Al parecer a nadie le hizo gracia estas fotografías, pues hasta en los comentarios le pusieron que ninguna había gustad: “Cuando el barrio no sale de ti”,” Ninguna foto me gusta, la verdad”, “Estas si te quedaron muy corrientes.”, “Esta si que nos deja en ridicúlo en Mexico no todos los Guatemaltecos somos asi disculpen a esta es especial”.

“Pobre muchacha necesita ayuda para aumentar su auto estima si no se desnuda o se insinúa siente que no vale”, “No manches mija, si q le haces a todo, muy fina”, “Que ordinaria tu vulgaridad”, “Acostumbrada a la naques”. ARCHIVADO COMO: Kimberly Flores vestimenta transparente