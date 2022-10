Kimberly Flores revela infidelidad que vivió ¿Con Edwin Luna? (VIDEO)

La influencer guatemalteca revela infidelidad que vivió

¿Hablaba de Edwin Luna? Aquí todos los detalles

“Lo puse a prueba”, le cuenta a Mayeli todo lo que hizo para dar con la verdad

Kimberly Flores revela infidelidad. La modelo y empresaria guatemalteca Kimberly Flores es una de las participantes del reality show ‘Rica, Famosa y Latina’, y al poco tiempo del programa, ya ha estado dando de qué hablar, pues reveló secretos íntimos sobre una relación con el cantante Edwin Luna.

Esta íntima conversación, la mantuvo con la polémica influencer y empresaria Mayeli Alonso en donde reveló lo que muchos esperaban escuchar, la ‘infidelidad’ que sufrió cuando era más joven, pero ¿estaba hablando del vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’?

Kimberly Flores revela infidelidad: Decide contar toda su verdad

En una conversación entre las dos guapas influencers, Mayeli y Kimberly decidieron hablarse con la verdad y la novia del cantante de la Trakalosa de Monterrey, decidió contarle a la famosa influencer y ex de Lupillo, como fue que se enteró de una traición que vivió cuando era más joven.

“Se iba para México, me decía ‘oye en el lugar que estoy no hay señal’, se iba una semana y en toda esa semana no me contestaba el teléfono, pero obvio yo de pend%& decía ‘ay sí mi amor, okey'”, contaba Kimberly Flores mientras que Mayeli se mostraba de lo más sorprendida, esta información fue compartida por el Instagram de Escandalo_o en Instagram. Kimberly Flores revela infidelidad