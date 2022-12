Kimberly Flores y Mariana González se pelean a golpes en programa

Kimberly y Mariana llegaron hasta los golpes

Mayeli Alonso cachetea a Sandra Vidal

Kimberly dice que ya está harta y no debió de haber salido de casa

Kimberly Flores estalló contra María González, quien es esposa de Vicente Fernández Jr. en un episodio más de “Rica Famosa Latina”, donde esta vez no se guardaron las ganas y terminaron agarrándose hasta de las greñas. Archivado como: kimberly flores y mariana.

La esposa de Edwin Luna se cansó de recibir constantes ataques hacia su persona y en esta ocasión no se dejó, diciéndole hasta de lo que no a Mariana González. La influencer no se ha cansado de causar controversias, pues siempre está metida en una.