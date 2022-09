Lo más natural es que la morena ex integrante de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ se encuentre en la playa disfrutando del sol, el mar y la arena, pero aún así con ese atuendo no se escapó de las críticas por parte de los seguidores de la cuenta de Instagram de ‘ La Lengua Tv ‘, donde sea publicó el video.

¿Kimberly Flores se gana a pulso las malas críticas?

Grabándose frente a un espejo, Kimberly Flores dijo: “Bueno, este es mi outfit del día de hoy… miren qué bonito está”, y presumió su trasero al descubierto gracias a que sus pantalones estaban rasgados para exponer por completo su piel y atributos que tantas críticas le han traído desde que se casó con Edwin Luna.

Rápidamente los comentarios en la cuenta de Instagram ‘Lengua Tv’ no se hicieron esperar: “Eso no es novedad si esa mujer no enseña no vende nada más, hay que ver de donde la sacaron #kimberlyflores”, “No me cae nada bien esta mujer”, “Cuanto a que deja al Edwin después que ya se sienta empoderada”, “La copia de Manelik”, “otro outfit copiado a @manelyk_oficial se ve que la tiene bien stalkeada”, “Siempre copiando a Manelik”, se puede leer.