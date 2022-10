La esposa de Edwin Luna podría tener piojos

Rica Famosa Latina está por iniciar

¿Así la van a aceptar?

Cuando Kimberly Flores fue anunciada como parte de las participantes de Rica Famosa Latina, causó mucha controversia en redes sociales. A pesar de ya haber sido parte de la primera temporada de la Casa de los Famosos, aún así la esposa de Edwin Luna sigue causando polémicas.

El nuevo problema que la embarga es que han asegurado que tiene piojos, al parecer su propio hijo la pudo exhibir mientras ella se encontraba haciendo un live en Instagram. Y la captaron rascando su cabeza y esto han llevado a que sospechen que si tiene estos insectos.

Su hijo la exhibe

El programa Chisme no like ha mostrado un video dónde Kimberly Estaba haciendo un live y su hijo dice “Mamá, los piojos me dan…”, ella de inmediato lo silencia. Después ella cambie el tema y pregunta: “¿Cómo vas? ¿Y eso de dónde lo sacaste?” Elisa Beristain dijo que posiblemente le dio un pellizco a su hijo para que no dijera más.

“Hay videos de la señora rásquese y rásquese la cabeza”, y en el programa mostró un video dónde aparece Kimberly en una gala haciendo la acción que la conductora había mencionado. Tambien en otras imágenes se puede ver que en un paseo con sus hijos vuelve a rascarse. ARCHIVADO DE: Kimberly Flores piojos