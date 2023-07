Una vez más el medio del espectáculo recibe una triste noticia , para los famosos no todo es color de rosa, pues también atraviesan situaciones muy criticas y dolorosas en el transcurso de su vida y este caso no es la excepción, pues una querida modelo, empresaria e influencer hispana está pasando un proceso fuerte y doloroso.

Kimberly Flores comparte detalles tras la muerte de su sobrina: Las desgarradoras palabras con las que Kimberly reveló estar afectada

Ahora, a dos días de que los incidentes ocurrieran, Kimberly acudió a sus redes sociales para darle a conocer a sus seguidores algunas fotografías del lamentable funeral, y también un escrito en donde dejó ver lo afectada que está ante la pérdida que sufrió.

«No le pidas a una persona en duelo que sea fuerte cuando no lo puede ser. No le aconsejes que no llore, porque las lágrimas son parte del dolor. No compares su pérdida con otra, porque cada duelo es diferente», compartió la esposa de Edwin Luna.