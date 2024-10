Kim Kardashian pide que liberen a los Hermanos Menéndez tras más de 30 años en prisión por matar a sus padres

Kim Kardashian aboga por liberar a los Hermanos Menéndez

Visitó a los hermanos en prisión junto a su familia

Defendió su derecho a que los escucharan

Es hija del famoso abogado Robert Kardashian y Kris Jenner, una influyente figura en los negocios y el entretenimiento.

Se le conoce principalmente por su aparición en el reality show Keeping up with the Kardashians.

Pocos saben que, además de empresaria, celebridad y personalidad de la televisión, es abogada.

Recientemente, Kim Kardashian pidió que liberen a los Hermanos Menéndez tras más de 30 años en prisión por matar a sus padres.

Dice que no son ‘monstruos’

Hace apenas unos días, a Kim Kardashian se le captó visitando a los Hermanos Menéndez en prisión.

Los nombres de Erik y Lyle se pusieron nuevamente ‘de moda’ gracias a la serie y documental que estrenó Netflix.

De acuerdo con información del portal Glamour, la socialité dijo que los hermanos no son ‘monstruos’.

También, dijo que no merecen pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Al día de hoy, llevan más de tres décadas encerrados.