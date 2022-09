Sin embargo no todo salió como esperaba una de las populares hermanas del clan de las Kardashians, pues la mayoría de los comentarios que recibió en su publicación se dedicaron a criticarla y ‘destrozarla’ por llevar un look “nada favorecedor”.

Asimismo no solo su curvilínea figura impactó a sus fanáticos, sino también sus cejas teñidas a rubio, pues la vemos en su faceta más rubia y ‘desenfadada’, mostrando una versión fuera de lo común a lo extravagante y lujoso que estamos acostumbrado de Kim.

Kim Kardashian sorprendió a sus más de 300 millones de seguidores con una sexy sesión fotográfica para la portada de Interview Magazine del mes de septiembre, misma que tiene la temática del sueño americano,pues la socialité ha mostrado su interés siendo una activista de los derechos humanos, según el programa de revista Chisme No Like .

Pero para otros tantos era ver a Kim Kardashian en una de sus peores facetas y tampoco dudaron en darle duras críticas a la modelo: “Se parece a su padrastro Kaitlin”, “Se ha operado tanto que ni se reconoce”, “Yo pensé que era Lady Gaga “, “Por un momento la vi como Laura Bozzo “, “Lo único que tiene que ofrecer… su trasero plástico”, “Que manera de interpretar el ‘sueño americano'” y “No se ve bien y no promueve ningún activismo con esa sesión”, por mencionar algunos.

Sin embargo, dichas imágenes tuvieron opiniones divididas, pues para algunos seguidores era ver a toda una fashion icon por lo que no dudaron en dejarle buenos comentarios: “Simplemente espectacular, ya quisiéramos tener su dinero para operarnos todo, eso de “ay prefiero natural” es muy de envidiosas. Dejen el hate y pónganse a verse en un espejo”, expresó una usuaria.

No es la primera vez que ‘enseña todo’ Kim Kardashian

Finalmente, se sabe que esta no ha sido la primera ocasión en la que Kim Kardashian ha dejado ver al mundo sus atributos, pues en 2014 también en una portada de revista ( Paper Magazine) la socialité estadounidense mostró por completo su trasero.

En aquel momento Kim Kardashian también sacudió a las redes y se volvió tendencia rápidamente, pues era de las primeras ocasiones en que la protagonista de Keeping Up with the Kardashians se mostraba tal y como Dios la trajo al mundo.