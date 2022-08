La estrella de la telerrealidad y su exnovio, el basquetbolista canadiense-estadounidense Tristan Thompson, dieron la bienvenida a su segundo hijo a través de un sustituto, dijo a CNN una fuente cercana a Kardashian. Aún no se ha compartido el nombre del bebé.

La socialité Khloe Kardashian y el jugador de baloncesto Tristan Thompson concibieron un hermano para su hija de 4 años llamada True Thompson a través de una madre sustituta, pero no esperen una reunión de mamá y papá. Pues ambas celebridades tiene separadas desde el 2021.

De acuerdo con Associated Press, la estrella de realities de 38 años y cofundadora de la marca de ropa Good American comenzó a salir con el jugador de los Chicago Bulls en 2016, poco tiempo después de su divorcio con el basquetbolista Lamar Odom, y desde entonces han tenido una relación complicada.

El bebé, un varón, ahora tiene 7 meses. Thompson, de 31 años, también es padre de un hijo de 5 años con su ex Jordan Craig. Aquí fue cuando la relación de la socialité y el el jugador de basquetbol comenzaron a tener más problemas y esta separación ya fue la “definitiva”, aunque ahora son padre nuevamente.

Khloe quiere más hijos con Tristan

Khloe Kardashian, de 38 años, ha expresado abiertamente su compromiso de ser padres compartidos con Thompson y su deseo de hacer crecer a su familia. Ella documentó sus esfuerzos por concebir un segundo hijo a través de la FIV y la asistencia para la fertilidad en “Keeping Up with the Kardashians”.

Tanto Khloé Kardashian como Tristan Thompson no han hecho desde entonces ninguna declaración pública sobre la ampliación de su familia, tampoco en sus populares redes sociales. Ella se ha dedicado a compartir imágenes de sus vacaciones playeras con los 266 millones de seguidores de su cuenta de Instagram.