“Estamos muy agradecidos con el jurado por ver más allá de esas falsas acusaciones”, dijo su abogada Jennifer Keller. “Lo que sigue para el señor Spacey es que se demostrará que es inocente de todo lo que ha sido acusado. Que no había verdad en ninguna de las acusaciones”, agregó, en referencia a otras demandas por una conducta sexual inapropiada interpuestas contra el actor, incluyendo cargos penales en Inglaterra.

El veredicto en el juicio civil se alcanzó muy rápidamente. Los miembros del jurado de Nueva York deliberaron por un poco más de una hora antes de concluir que Rapp no había demostrado sus acusaciones. Cuando se leyó el veredicto, Spacey agachó la cabeza y después abrazó a sus abogados. No habló con los reporteros al salir de la corte.

Un jurado apoyó a Kevin Spacey el jueves, en una de las demandas que descarrilaron la carrera del popular actor , al concluir que no abusó sexualmente de Anthony Rapp, de entonces 14 años, cuando ambos eran actores relativamente desconocidos de Broadway en la década de 1980.

Las acusaciones de Rapp y de otros interrumpieron abruptamente lo que había sido una carrera deslumbrante para el actor galardonado con dos Premios de la Academia, quien terminó por perder su trabajo en la serie de Netflix “House of Cards” y vio perdidas otras oportunidades. Rapp es un actor regular en “Star Trek: Discovery” y fue parte del elenco original de “Rent” en Broadway.

Un juez en Los Angeles aprobó a mediados de año la decisión de un arbitrador para ordenar a Spacey pagar 30,9 millones de dólares a los creadores de “House of Cards” por violar su contrato al acosar sexualmente a miembros del equipo de producción.

Spacey enfrentó cargos en Massachusetts por supuestamente haber toqueteado a un hombre en un bar — pero esas acusaciones fueron retiradas por los fiscales. Hace tres meses se declaró inocente en Londres de cargos de agresión sexual contra tres hombres entre 2004 y 2015 cuando era el director artístico del teatro Old Vic en la capital británica.

“Eso lo sé”, dijo Spacey

The Associated Press no suele nombrar a las personas que alegan haber sufrido abusos sexuales a menos de que denuncien públicamente como lo ha hecho Rapp. En el juicio, Spacey testificó que estaba seguro de que el encuentro con Rapp nunca ocurrió, en parte porque vivía en un estudio en vez de un apartamento con una habitación, como lo describió Rapp, y que nunca tuvo reuniones más allá de una fiesta al comenzar a vivir en ese estudio.

“Sé que no habría tenido ningún interés sexual en Anthony Rapp o ningún menor de edad, eso lo sé”, afirmó al jurado. Durante sus argumentos finales, Keller sugirió al jurado algunos posibles motivos por los que Rapp pudo haber inventado el encuentro.