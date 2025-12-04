¿Quién es Kevin Hassett, el posible elegido por Trump para la Reserva Federal?
Publicado el 12/04/2025 a las 16:12
- Trump anunciará al nuevo líder de la Fed a inicios del próximo año.
- Kevin Hassett surge como favorito entre los posibles candidatos.
- El nombramiento podría transformar tasas, inflación y estabilidad financiera.
El presidente Trump anticipó que anunciará el nombre del próximo líder de la Reserva Federal a comienzos del próximo año.
Aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, rechazó el puesto, un nombre ha ganado fuerza: Kevin Hassett.
Su cercanía con la Casa Blanca y su postura a favor de recortes acelerados de tasas han generado debate sobre el impacto de este posible nombramiento.
Kevin Hassett y su relación con Trump
Entre los candidatos considerados, Kevin Hassett destaca por su trayectoria en la Casa Blanca durante el primer gobierno de Trump, cuando fue jefe del Consejo de Asesores Económicos.
Actualmente dirige el Consejo Económico Nacional, una posición de confianza directa para el presidente.
Hassett ha expresado abiertamente que recortaría tasas “ahora mismo” si dirigiera la política monetaria, una postura que coincide con lo que Trump ha pedido en múltiples ocasiones al actual líder de la Fed, Jerome Powell.
Para Trump, el actual presidente del banco central es “incompetente” y se niega a reducir las tasas hipotecarias, lo que ha tensado la relación entre la Casa Blanca y la entidad.
La reserva federal bajo la lupa: por qué importa su liderazgo
La reserva federal no solo establece la política monetaria; también regula bancos, supervisa riesgos financieros y define la tasa de referencia que afecta hipotecas, préstamos de autos y créditos personales.
El comité se reúne ocho veces al año y su decisión final de 2025 podría incluir un recorte de 0.25 puntos porcentuales, una medida ampliamente esperada.
El papel del presidente de la Fed es crucial: su criterio define si las tasas bajan, suben o se mantienen estables. Por eso, la posibilidad de que alguien cercano a Trump ocupe ese puesto ha generado dudas sobre la independencia del banco central.
Antecedentes económicos de Hassett
Hassett es economista de carrera y ha trabajado en varias áreas de análisis político y económico.
Su historial muestra apoyo a políticas de reducción de tasas y alineación con prioridades de crecimiento impulsadas por Trump, incluido el rechazo a las críticas de que los aranceles del presidente podrían generar un repunte inflacionario.
Analistas como Joseph Gagnon consideran que un eventual liderazgo de Hassett favorecería recortes más rápidos, aunque probablemente no tan profundos como el 1 % deseado por Trump, dijo Gagnon al medio Al Jazeera.
Impacto para la comunidad latina
Si la Fed baja las tasas pronto, las familias hispanas podrían beneficiarse de créditos más accesibles, menores intereses en hipotecas y oportunidades para refinanciar deudas.
Sin embargo, bajarlas demasiado rápido podría elevar la inflación nuevamente, afectando los precios de alimentos, vivienda y transporte.
Muchas familias latinas viven al día: una inflación más persistente erosionaría ingresos y reduciría su capacidad de ahorro.
Controversias sobre la independencia de la Fed
El principal temor es que un nombramiento tan cercano a Trump genere dudas sobre la autonomía institucional de la reserva federal.
💥 Iturralde: Si Trump tiene tanto poder, ¿por qué no ha podido echar a Powell?
En este análisis, se profundiza en el posible nombramiento de Kevin Hassett para la Reserva Federal y los riesgos de asumir que Trump tiene control sobre la Fed. Además, analizamos las implicaciones… pic.twitter.com/jx0ctz5ufB
— Negocios TV (@negocios_tv) December 4, 2025
La presión política podría derivar en decisiones basadas en conveniencia electoral, no en datos económicos.
Los mercados reaccionan con volatilidad cuando perciben riesgos a la estabilidad de la Fed.
Esto afecta al dólar, bonos, acciones y la confianza empresarial.
¿Qué podría pasar si Hassett dirige la Fed?
- Recortes de tasas más rápidos.
- Riesgos de inflación si la demanda se acelera.
- Mayor volatilidad en mercados financieros.
- Tensiones comerciales por cambios en políticas monetarias.
- Posible alivio inicial en crédito y empleos, pero riesgos a mediano plazo.
Qué sigue
Trump confirmó que el anuncio llegará a principios del próximo año.
Hasta entonces, Hassett seguirá en el centro de las especulaciones y del debate sobre el futuro económico del país.