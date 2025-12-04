¿Quién es Kevin Hassett, el posible elegido por Trump para la Reserva Federal?

Trump anunciará al nuevo líder de la Fed a inicios del próximo año.

Kevin Hassett surge como favorito entre los posibles candidatos.

El nombramiento podría transformar tasas, inflación y estabilidad financiera.

El presidente Trump anticipó que anunciará el nombre del próximo líder de la Reserva Federal a comienzos del próximo año.

Aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, rechazó el puesto, un nombre ha ganado fuerza: Kevin Hassett.

Su cercanía con la Casa Blanca y su postura a favor de recortes acelerados de tasas han generado debate sobre el impacto de este posible nombramiento.

Kevin Hassett y su relación con Trump

Entre los candidatos considerados, Kevin Hassett destaca por su trayectoria en la Casa Blanca durante el primer gobierno de Trump, cuando fue jefe del Consejo de Asesores Económicos.

Actualmente dirige el Consejo Económico Nacional, una posición de confianza directa para el presidente.

Hassett ha expresado abiertamente que recortaría tasas “ahora mismo” si dirigiera la política monetaria, una postura que coincide con lo que Trump ha pedido en múltiples ocasiones al actual líder de la Fed, Jerome Powell.

Para Trump, el actual presidente del banco central es “incompetente” y se niega a reducir las tasas hipotecarias, lo que ha tensado la relación entre la Casa Blanca y la entidad.